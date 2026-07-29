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Hakkari'de 12 kilo 8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı

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Hakkari'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada 12 kilo 8 gram sentetik uyuşturucu ve 1810 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Hakkari'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada 12 kilo 8 gram sentetik uyuşturucu ve 1810 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda son bir haftada yapılan çalışmalarda, bir kargo paketinde yapılan aramada 4 kilo 500 gram, 2 araçta 5 kilo 508 gram ve şehirlerarası yolcu otobüsünde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ile bir evde yapılan aramada 1810 captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA
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