Hakkari'de 112 Günü dolayısıyla bilgilendirme standı açıldı

Hakkari'de 11 Şubat Avrupa 112 Günü dolayısıyla stant açıldı.

Bulvar Caddesi'nde açılan stantta vatandaşlara 112'nin doğru ve etkin kullanımı hakkında bilgi verdi.

Personellerden Recep Yıldırım, 112 Acil Çağrı Merkezleri'nin hayati bir sorumluluk taşıdığını söyledi.

Gelen çağrılarda vatandaşları ilgili birimlere yönlendirdiklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gereksiz ve asılsız çağrılar gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı geciktiriyor. Vatandaşlardan 112 hattını yalnızca acil durumlarda kullanmalarını istiyoruz. Farkındalık çalışmasına verilen destek dolayısıyla Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'e ve İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara'ya teşekkür ederiz. 112 hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve toplumdaki bilinç düzeyinin artırılması adına kamu kurumlarının iş birliğiyle faaliyetlerimize devam edeceğiz."