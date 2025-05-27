Hakkari'de 1. Kitap Günleri Fuarı Düzenlendi

Hakkari'de 1. Kitap Günleri Fuarı Düzenlendi
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Hakkari Belediyesi tarafından düzenlenen '1. Kitap Günleri Fuarı', kitap kültürünün yaygınlaşması ve okuma alışkanlığının artırılması amacıyla gerçekleştirildi. Fuar, 30 yayınevi ve 10 yazarın katılımı ile altı gün sürecek.

Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından "1. Kitap Günleri Fuarı" düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kitap kültürünün yaygınlaşması ve okuma alışkanlığının artırılması amacıyla gerçekleştirilen fuarda 30 yayınevinin kitapları yer alıyor.

10 yazarın okuyucularla bir araya geleceği fuara öğrenciler ilgi gösterdi.

Altı gün sürecek fuara katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Çelik, kitapların bireysel ve toplumsal gelişime önemli katkı sunduğunu belirterek, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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