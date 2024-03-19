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Hakkari-Çukurca kara yolu çığ nedeniyle kapanmıştı, ekipler çalışmalarını tamamladı

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Hakkari'de düşen çığlar nedeniyle kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı. Karayolları, İl Özel İdaresi ve Hakkari Belediyesi ekipleri, metrelerce yükseklikteki kar yığınını temizleyerek yolu tek şeritten araçların geçişine açtı. Araçlar kontrollü olarak kent merkezi ve Çukurca yönüne hareket etti.

Hakkari'de düşen çığlar nedeniyle kapanan Hakkari- Çukurca kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

İki günden bu yana karla karışık yağmurun etkili olduğu Hakkari'de, Depin bölgesine düşen çığların kapattığı yolda Karayolları, İl Özel İdaresi ve Hakkari Belediyesi ekipleri çalışma yürüttü.

Sabah saatlerinden bu yana iş makineleriyle çalışma yapan ekipler, metrelerce yükseklikteki kar yığınını temizleyerek yolu tek şeritten araçların geçişine açtı.

Araçlar kontrollü olarak kent merkezi ve Çukurca yönüne hareket etti.

Polis ve Karayolları ekiplerinin önlem aldığı, AFAD ekiplerinin olumsuzluklara karşı hazır bulunduğu bölgede, yol genişletme çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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