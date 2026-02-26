Haberler

Hakkari'de silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 kilogram sentetik uyuşturucu ve çeşitli silahlar ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçede C.G. ve G.G'nin uyuşturucu bulundurup satışını yaptıkları bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 5 kilogram sentetik uyuşturucu, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, mavzer tüfek, 2 el bombası, tabanca, 19 şarjör, 424 fişek, 2 kütüklük ve 34 doldurma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda C.G. gözaltına alındı, G.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

