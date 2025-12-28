Haberler

Çukurca'da kar etkili oldu

Çukurca'da kar etkili oldu
Güncelleme:
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü ve sürücüler zor anlar yaşadı. Kent genelinde beyaz bir örtüyle kaplanan ilçe, vatandaşların karı temizlemesiyle hareketlendi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kar etkili oldu.

İlçede soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Kent genelinde etkili olan kar nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Beyaza bürünen ilçe merkezinde, vatandaşlar iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

