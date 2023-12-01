Hakkari Belediyesi Yaşlı Destek Birimi, Kasım ayında 39 yaşlıyı evlerinde ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in talimatları doğrultusunda Hakkari Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Birimi (YADES), Kasım ayında 39 yaşlıyı evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşıladı.

YADES ekibi, kentin değişik mahallelerinde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Kasım ayında 39 yaşlıya ulaşan ekip, çınarları ziyaret ederek ihtiyaçlarını anında gideriyor. YADES ekibi, "Kasım ayında 39 yaşlıyı evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinledik. Bizleri karşılarında görünce çok mutlu oluyorlar. Bizimle mutluluklarını paylaşıyorlar. Aramızda güçlü bir bağ kuruldu. Ziyaret ettiğimiz yaşlılarımız Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz Ali Çelik'e teşekkürlerini illettiler. Onlarla vakit geçirmek bizler için ileriye dönük değerli bir birikimdir. Talepleri dinlendikten sonra ilgili birimlerle iletişime geçerek bu talepleri en hızlı şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Esma Kanat teyzemiz bizden hasta yatağı talebinde bulunmuştu. Talebini Hakkari Devlet Hastanesi yetkililerine bildirerek yatak temin ettik. Daha sonrada hastane personeli ile birlikte hastanın yatağını kendisine teslim ettik. Hakkari merkez mahallelerinde Hasta yönlendirme, psiko-sosyal destek hizmeti, tekerlekli sandalye hizmeti, teknik destek hizmeti, sosyal aktiviteler ve yaşlıların taleplerine ilişkin hizmetleri sürdürmeye davam ediyoruz. Yaşlı Destek Birimimizde 1 asistan, 1 sosyal çalışmacı, 1 yaşlı bakım personeli görev yapıyor. Bizim için yaşlılık bedenin yorulduğu ancak ruhun tecrübe ile yoğrulduğu bir bilgelik dönemidir. Bu dönemi yaşlılarımızın engin bilgilerinden yararlanarak en verimli şekilde yaşamayı amaçlamaktayız" dediler. - HAKKARİ