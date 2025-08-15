Hakkari Belediyesi İtfaiye Ekipleri 4 Yangını Söndürdü
Hakkari'de itfaiye ekipleri, farklı mahallelerde meydana gelen 4 yangına müdahale ederek, Bayköyü, emniyet lojmanları çevresi ve Merzan Futbol Sahası yakınındaki anız yangınları ile Biçer Mahallesi'ndeki ağaçlık alandaki yangınları söndürdü. Mahalle sakinleri, ekiplere teşekkür ettiler.
Hakkari Belediyesi itfaiye ekipleri, kentin farklı mahallelerinde meydana gelen 4 yangını söndürdü.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri, Bayköyü yakınında, emniyet lojmanları etrafında ve Merzan Futbol Sahası yakınındaki anız yangınlarına ve Biçer Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda meydana gelen yangına müdahale etti.
Ekipler, uzun uğraşlar sonucu söz konusu yangınları söndürdü.
Mahalle sakinleri, ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel