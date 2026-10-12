Hakkari Barosu'nun 12. Olağan Genel Kurulu'nda 69 oy alan Gülabi Seven başkan seçildi

Hakkari Barosu'nun 12. Olağan Genel Kurulu'nda 69 oy alan Gülabi Seven başkan seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari Barosu'nun 12. Olağan Genel Kurulu, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapıldı. 3 adayın yarıştığı seçimde 69 oy alan Gülabi Seven, Hakkari Barosu Başkanı oldu.
Hakkari Barosu Başkanlığına Gülabi Seven seçildi.
Hakkari Barosunun 12. Olağan Genel Kurulu, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Divan kurulunun oluşturulmasının ardından gündem maddelerinin görüşdüğü genel kurulda, baroya kayıtlı avukatlar oylarını kullandı.
3 adayın katıldığı seçimde 69 oy alan Gülabi Seven, Hakkari Barosu Başkanı oldu.
Kaynak: AA