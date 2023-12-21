Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun mazerete dayalı güz kararnamesi ile 506 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Hakimler Ve Savcılar Kurulu'nun mazerete dayalı güz kararnamesi ile 506 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde ikisi ağır ceza mahkemesi başkanı toplam yedi hakim ve iki başsavcı vekilinin görev yeri değişti. Farklı yerlerde görevli üç savcı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görevlendirildi. Anadolu Adliyesi'ndeki dört savcının görev yeri değişti. Dilan Polat-Engin Polat soruşturmasını yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet savcılarından Gökalp Kökçü, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı oldu. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Yıkılmaz ise Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Okan Bato, Erzincan Cumhuriyet Savcılığı'nda görevlendirildi.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi; 2023 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi'ni yayınladı. 480 Adli yargı, 26 İdari yargı olmak üzere toplamda 506 hakim ve savcının yeri değiştirildi.

ANADOLU ADLİYESİ'NDE İKİSİ AĞIR CEZA BAŞKANI YEDİ HAKİMİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Anadolu Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ziyaeddin Mümtaz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde daire başkanı olarak; Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Şahin ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi üyesi olarak atandı. İstanbul Anadolu hakimleri Mahmut Devecioğlu Büyükçekmece'de, Hatice Korkmaz Küçükçekmece'de, Süheyla Akkaş Ankara Batı Hakimliği'nde, Ecem Temoçin Karşıyaka Hakimliği'nde, Hacer Sağlam Denizli Hakimliği'nde görevlendirildi.

İKİ BAŞSAVCI VEKİLİNİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na atandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mesut Erdinç Bayhan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi savcısı olarak görevlendirildi.

ÜÇ SAVCI, ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ OLDU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Yücel Ertaş, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kadir Yılmaz, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görevlendirildi.

ANADOLU ADLİYESİ'NDE DÖRT SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet savcılarından Gökalp Kökçü, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı oldu. Yine Anadolu Savcısı Fatih Dönmez ise Bakırköy Savcısı olarak atandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Murat Aytekin ise İstanbul Hakimi olarak görevlendirildi. Anadolu Savcılarından Fatmagül Yörük, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.

ANKARA'DA İKİ SAVCI, BAŞSAVCI VEKİLİ OLDU

Ankara savcılarından Şenol Taşkale, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görevlendirildi. Yine Ankara savcılarından Melih Aladağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak atandı.

ANKARA BAŞSAVCI VEKİLİ, YARGITAY SAVCISI OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Yıkılmaz, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı oldu.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Okan Bato, Erzincan Cumhuriyet Savcılığı'nda görevlendirildi.