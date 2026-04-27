Adalet Komisyonu Başkanı'nın Oğlu Toprağa Verildi

TOPRAĞA VERİLDİ

Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hamza Türker ve Hakim Berna Saçan Türker'in, nefes borusuna çilek kaçması sonucu hayatını kaybeden oğulları Mustafa Kemal Türker'in cenazesi, memleketi Mersin'e getirildi. Türker, Yenişehir Menteş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine babası Hamza Türker ve annesi Berna Saçan Türker ile aile yakınları ve yargı mensupları katıldı.

Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı