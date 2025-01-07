Hakim Bilge Işık için Veda Töreni Düzenlendi

İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında hayatını kaybeden hakim Bilge Işık için tören düzenlendi.

Bakırköy Adalet Sarayı'nın bahçesinde düzenlenen törene, hakim Işık'ın yakınları ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hazar Turan Alim, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, başsavcıvekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Törende konuşan Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl, vefat eden hakim Bilge Işık'ı ikinci evi olan Bakırköy Adliyesi'nden son yolculuğuna uğurlamak, onunla vedalaşmak ve helalleşmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Üzüntüsünü dile getiren Tırıl, "Biz şahadet ederiz ki merhume hakime hanım evrensel ahlak kurallarına, insanlık onuruna ve inancına uygun yaşamıştır. Bize de onurlu, şerefli bir isim ve manevi hatırasını bırakmıştır. Diğer hayatında nurlar içinde yatmasını temenni ediyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

Işık'ın cenazesi, duaların ardından Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'ne götürüldü.