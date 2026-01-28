Apar topar hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan'dan haber var
Kalp krizi şüphesi ile hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi. Koroner yoğun bakımda izlenen ünlü sanatçının hayati bulgularının stabil olduğu genel durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.
- Hakan Taşıyan, kalp krizi şüphesiyle hastaneye başvurduktan sonra kardiyolojik açıdan düşük riskli kabul edildi ve koroner yoğun bakımda izlem altına alındı.
- Hakan Taşıyan'ın böbrek fonksiyon testlerinde yükselme olduğu için tedavisi multidisipliner olarak sürüyor, ancak genel durumu iyi ve hayati bulguları stabil.
- Hakan Taşıyan'ın böbrek ve karaciğer nakilli olması nedeniyle hastanede ziyaret yapılmaması isteniyor ve yakın bir süre içinde taburcu olması bekleniyor.
Kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan sanatçı Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili Etlik Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Mücahit Balcı, açıklamalarda bulundu.
YOĞUN BAKIMDA İZLEM ALTINDA
Prof. Dr. Balcı, Hakan Taşıyan'ın kalp krizi şüphesiyle hastaneye başvurduğunu belirterek, "Gerekli klinik ve laboratuvar değerlendirilmesi sonrasında kardiyolojik açıdan düşük riskli kabul edilmiştir ve önlem amaçlı olarak koroner yoğun bakımda izlem altına alınmıştır." dedi.
"HAYATİ BULGULARI STABİL"
Taşıyan'ın karaciğer ve böbrek nakil öyküsü bulunması nedeniyle mevcut klinik durumunun multidisipliner bir yaklaşımla sürdürüldüğünü ifade eden Balcı, "Şu anda böbrek fonksiyon testlerinde yükselme olduğundan dolayı bu süreç titizlikle multidisipliner olarak tedavi edilmektedir, gereken tıbbi takip süreci yapılmaktadır. Hastanın genel durumu gayet iyidir, hayati bulguları stabildir. Hastanemiz bünyesinde şu an tedavisi sürmektedir." bilgisini paylaştı.
"GENEL DURUMU İYİ"
Prof. Dr. Balcı, Taşıyan'ın ne zaman taburcu edileceğine ilişkin soru üzerine, "Multidisipliner yaklaştığımız için diğer branşlarla her gün danışarak biz bu kararı alıyoruz. Ama genel durumu gayet iyi, onu söyleyebiliriz. Tabii diğer branşlarla ortak vereceğimiz bir karar ama yakın bir süreç içerisinde taburcu olacağını söyleyebiliriz. Hastamız, böbrek ve karaciğer nakilli olduğu için herhangi bir ziyarette bulunulmasını uygun görmüyoruz. Bu konuda herkesin titizlikle davranmasını özellikle rica ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ
Kalp krizi şüphesi ile hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da girmişti. Erdoğan'ın, Taşıyan için her şeyin yapılması talimatını verdiği ifade edilmişti.