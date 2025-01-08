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Hakan Hüseyin Gül'den 'Şairin Rızası Yok' Oyunu

Hakan Hüseyin Gül'den 'Şairin Rızası Yok' Oyunu
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Hakan Hüseyin Gül'ün yazıp yönettiği, Yücel Gökçek'in sahne aldığı tek perdelik 'Şairin Rızası Yok' oyunu, gazino ve şair temaları üzerine yapılan trajikomik bir anlatı sunuyor. Oyun, ocak ayı boyunca çeşitli sahnelerde tiyatroseverlerle buluşacak.

Hakan Hüseyin Gül'ün yazıp yönettiği, Yücel Gökçek'in oynadığı "Şairin Rızası Yok" oyunu, Kartal Soğanlık Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Tiyatro Süvari tarafından sahnelenen tek perdelik oyunun prömiyeri öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gül, oyunu 1970'li yıllarda bir gazino için gazeteye verilen "masa masa dolaşıp şiir yazacak bir şair aranıyor" ilanından ilham alarak yazmaya karar verdiğini söyledi.

Gül, bu ilanın kendisini çok etkilediğini ve bir şairin gazinoda çalıştığını hayal ettiğini belirterek, "Çok uzun süredir bir 'şair hikayesi' yazmak istiyordum. O sırada elimde birkaç tane daha hikaye vardı. Fakat beni son derece etkileyen bu öyküyü yazmaya ve oyunlaştırmaya karar verdim. Temel hareket noktam şu soruydu, 'Bir şairin giremeyeceği atmosfer neresi olabilir?'. Gazino, bir şair için çalışması en zor mekanların başında geliyor. Ben de hikayeyi birbirine fazlasıyla uzak 'şair' ve 'gazino' ikilisi, yani tezatlıklar ve absürtlükler üzerine kurmaya çalıştım." dedi.

Oyunun genel olarak "naif" bir kurguya dayandığını ve atmosfer olarak bu naifliği oyun boyunca sürdürmeye çalıştığını aktaran Gül, şöyle devam etti:

"Oyunumuz, 1980 darbesinin biraz öncesinde başlayarak darbe sonrasında devam eden ve bir şairin gazinoda geçen hayat kesitini ele alıyor. Karşımızda hiç kitabı yayımlanmamış, bunun sebebinin ise 'İkinci Yeni' olduğunu düşünen, son parasını Sultanahmet'teki kuşlar için aldığı yeme verdikten sonra yolu bir gazinoya düşen ve burada mafya için şiirler yazan bir şairin trajikomik öyküsü var. Oyun bu anlamda içinde barındırdığı naif öğelerle birlikte gelişerek devam ediyor. Seyirciyi hem eğlenceli hem de hüzünlü bir oyun bekliyor."

"Bize ait olan değerlerden hareket eden ve Batıcı olmayan bir oyun ortaya koymak istedim"

Hakan Hüseyin Gül, oyunlarında hem klasik hem de modern unsurları bir arada sunmaya çalıştığını dile getirerek, "Yazdığım metinlerde toplumun özlediği bir atmosferi oluşturmaya gayret ediyorum. 'Şairin Rızası Yok' oyununda da bize ait olan değerlerden hareket eden ve Batıcı olmayan bir oyun ortaya koymak istedim. Kendi topraklarındaki değerlere yaslanan ama evrensel unsurları da ihmal etmeyen metinlere ihtiyacımız var. Bu anlamda hikayenin evrensel unsurları içinde barındırması bizim için önemliydi. Tiyatroseverlerin bu iki unsurun bir arada olduğu oyunda kendilerine dair önemli noktalar bulacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Oyunda tek kişinin performans göstermesine rağmen, oyun boyunca 13 farklı karakterin canlandırıldığına dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Daha önce de tek kişilik oyunlar yazdım ve bunlarla ilgili oldukça güzel geri dönüşler aldım. Tek kişilik oyunların seyirci tarafından da beğenildiğini ve kabul görmeye başlandığını düşünüyorum. Bu oyunları yazmak ve oynamak gerçekten zor ve sahnedeki oyuncuya büyük bir sorumluluk düşüyor. Oyuncu arkadaşımız Yücel Gökçek, bu meşakkatli işi fazlasıyla iyi bir şekilde yerine getirdi ve çok iyi bir performansa imza attı. Oyunu izleyenler de bu güzel oyunculuğu görme fırsatına erişecekler."

Dramaturgluğunu Tufan Yılmaz'ın, müziklerini Serkan Aydın'ın ve uygulayıcı yapımcılığını Nil Derin Gül ve Sare Ela Gül'ün üstlendiği "Şairin Rızası Yok", ocak ayı boyunca Kartal Ada Sanat Tiyatrosu, Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi ve Kadıköy Feyk Sahne'de seyirciyle buluşacak.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
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