Hakan Fidan ve Yvette Cooper Türkevi'nde Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel
