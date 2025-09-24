Hakan Fidan ve Yvette Cooper Türkevi'nde Bir Araya Geldi

(ANKARA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BM) için bulunduğu New York'ta, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile Türkevi'nde bir araya geldi.