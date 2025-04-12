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Hakan Fidan ve Sergey Lavrov'un Görüşmesinde Kritik Konular Ele Alındı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelerek ikili ilişkiler, enerji iş birliği, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği ve Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili ateşkes taleplerini görüştü.

Haber: Melis YILDIRIM

(ANTALYA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF-2025) kapsamındaki görüşmesinde ikili ilişkiler değerlendirildi. Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğiyle ilgili konuların ele alındığı görüşmede Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes sağlamaya yönelik taleplerin görüşüldüğü öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ADF-2025 kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Üst düzey Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre görüşmede ikili ilişkiler değerlendirildi ve enerji alanında iş birliği konuları ele alındı. Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğiyle ilgili konular ve Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes sağlamaya yönelik çabalar görüşüldü. Yetkili, Suriye'deki güncel gelişmeler ve Gazze'deki son durumun değerlendirildiği bilgisini paylaştı.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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