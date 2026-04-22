Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı Mevkidaşı Dar'la Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda ABD ve İran arasındaki müzakerelerde gelinen noktayı konuştu.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi yaptı. ABD ve İran arasındaki müzakerelerde gelinen noktanın ele alındığı görüşmede, tarafların uzlaşmaya varması için Pakistan ve Türkiye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA