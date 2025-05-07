Hakan Fidan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Dar arasında telefon görüşmesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pakistan ve Hindistan arasındaki son gelişmeleri değerlendirdi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Pakistan ve Hindistan arasındaki son gelişmeler ele alındı.
Kaynak: ANKA / Güncel