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Hakan Fidan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Dar arasında telefon görüşmesi

Hakan Fidan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Dar arasında telefon görüşmesi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pakistan ve Hindistan arasındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Pakistan ve Hindistan arasındaki son gelişmeler ele alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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