Dışişleri Bakanı Fidan, İspanyol Mevkidaşı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın ABD ile gerginlik yaşadığı bir dönemde İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İspanya'nın ABD'ye, İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırıları kapsamında üslerini kullandırmama kararı vermesinin ardından ABD ile İspanya arasında gerginlik yaşanıyor.
Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, bugün İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefonda görüştü.
Kaynak: ANKA