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Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Erakçi Doha'da Görüştü

Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Erakçi Doha'da Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22. Doha Forumu sırasında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suriye'yi gündeme alarak kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, 22. Doha Forumu için bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü.

Yapıcı ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştiren Fidan ve Erakçi, Suriye'deki durumu detaylı şekilde ele aldı.

Görüşmede, ayrıca öğleden sonraki Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündeme gelecek konuların ön değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: AA / Büşranur Koca - Güncel
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