Dışişleri Bakanı Fidan, Avusturyalı mevkidaşı Meinl-Reisinger ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeleri ve Türkiye'yi hedef alan füzeler konusundaki Avusturya desteğini ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile telefonda bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Bakan Fidan'ın Avusturyalı mevkidaşı Meinl-Reisinger ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Görüşmede bölgedeki son gelişmelerin yansımalarının değerlendirildiğini belirten kaynaklar, Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger'in " Türkiye'yi hedef alan füzeler konusunda Avusturya'nın desteğini" ifade ettiğini aktardı.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan
