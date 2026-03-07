Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Özbek Mevkidaşıyla Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Toplantısı sırasında Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov ile görüştü.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Toplantısı kapsamında, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov ile bir görüşme yaptı.

Kaynak: ANKA
MSB: Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir

Bölgemizde savaş şiddetlenirken Türkiye'den F-16 hamlesi geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı
Bolu'da bankta oturan erkeğe sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen yaşlı adam darp edildi

Torunu yaşındaki genç, öldüresiye dövdü! İddia da bir o kadar vahim
Avrupa devlerinden derbide Barış Alper Yılmaz'a yakın takip

Barış Alper için geldiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu

Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu
Zafer Algöz'ün borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz

Ünlü oyuncunun borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz