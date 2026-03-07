Dışişleri Bakanı Fidan, Özbek Mevkidaşıyla Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Toplantısı kapsamında, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov ile bir görüşme yaptı.
Kaynak: ANKA