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Hakan Fidan'dan Suriye için itidal ve sağ duyu çağrısı

Hakan Fidan'dan Suriye için itidal ve sağ duyu çağrısı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki gerginliklerin mezhep çatışmasına dönüşmemesi için itidal ve sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(Suriye'de yaşanan) Hadiseleri, herhangi bir mezhebe ya da dini gruba mal etmeye çalışmak doğru değildir. Yaşanan gerginliklerin mezhep çatışmasına dönüşmesini amaçlayan provokasyonlara karşı, itidal ve sağduyu içinde hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır" açıklamasında bulundu.

Hakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ürdün, Irak, Suriye ve Lübnan ile Ürdün'ün ev sahipliğinde tarihi nitelikte bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

FİDAN'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Bölgenin kronik sorunlarına ortak çözümler üretmek ve bölgesel inisiyatif almak amacıyla bir araya geldiklerini kaydeden Fidan, toplantıda, başta terörle mücadele olmak üzere Suriye'nin istikrarını yakından ilgilendiren konuları detaylıca ele aldıklarını aktardı.

Hakan Fidan, Suriye'de yeni kurulan hükümete her yönüyle yardımcı olma, istikrar sağlayıcı bütün faaliyetleri destekleme konusunda hemfikir olduklarının altını çizdi.

"İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı durmak ve Filistin meselesini kalıcı çözüme kavuşturmak için sorumluluk almak zorundayız. Gazze, Filistin toprağıdır ve öyle kalacaktır" ifadesini kullanan Fidan, Filistinlilerin ana yurtlarından zorla göç ettirilmesine yönelik söylem ve adımların başarısızlığa mahkum olduğunu kaydetti.

ALINAN ORTAK KARARI HATIRLATTI

Fidan, toplantıda terör örgütü DEAŞ'a karşı müşterek operasyon ve istihbarat mekanizması kurulmasına yönelik karar aldıklarını anımsatarak, tarafların uzman ekiplerinin süreci detaylandırarak hızla hayata geçireceğini belirtti.

"Birlikte hareket ettiğimiz sürece, bölgesel barışa ve güvenliğe daha güçlü katkılar sağlayacağız. Bugünkü Beşli Güvenlik Zirvesi, bu yönde atılmış çok önemli bir adımdır" görüşüne yer veren Fidan, bir sonraki toplantının Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacağını hatırlattı.

SURİYE İÇİN İTİDAL ÇAĞRISI

Son günlerde bazı çevrelerin, Suriye'de istikrarsızlık oluşturmak amacıyla toplumsal fay hatlarını harekete geçirme çabalarının gözlemlendiğine dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti:

"Hadiseleri, herhangi bir mezhebe ya da dini gruba mal etmeye çalışmak doğru değildir. Yaşanan gerginliklerin mezhep çatışmasına dönüşmesini amaçlayan provokasyonlara karşı, itidal ve sağduyu içinde hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
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