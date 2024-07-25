Bakan Fidan'dan ABD'deki skandala sert tepki: Netanyahu'yu alkışlayanlar eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak tarihe geçti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde yaptığı konuşmaya tepki göstererek "Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak tarihe geçti" ifadelerini kullandı.

"BU TABLONUN MİMARLARININ ADALET KARŞISINDA HESAP VERECEĞİNE İNANIYORUM"

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Washington'da ABD Kongresi'nde kürsüye geldiğinde ayakta alkışlanmıştı. Bu durum oldukça tepki çekerken siyasiler de olaya ses yükseltmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'da Gazze'deki şehit sayısının 40 bine yaklaştığını vurgulayarak "Milyonlarca Filistinli evlerini yitirdi, göç etmek zorunda kaldı. Başta Netanyahu olmak üzere, bu tablonun mimarı olan tüm İsrail yetkililerinin bir gün adalet karşısında muhakkak hesap vereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın devamında ise, "Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir. Tezahüratlardan değil haklılığından güç alanlar, adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekleyenler elbet galip gelecektir." dedi.