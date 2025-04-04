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Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katıldı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'rın güvenlik ve savunma girişimleri hakkında bilgi vereceği oturuma katılacak. Ayrıca, İzlanda ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın NATO Dışişleri Bakanları'na AB'nin son dönemde güvenlik ve savunma alanında başlattığı girişimler hakkında bilgi vereceği bir oturuma katılacak.

Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, NATO Dışişleri Bakanları'na, AB'nin son dönemde güvenlik ve savunma alanında başlattığı girişimler hakkında bilgi vereceği bir oturuma iştirak edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığı bilgiye göre Bakan Fidan, bugün İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile ikili görüşmelerde bulunmayı planlıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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