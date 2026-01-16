Dışişleri Bakanı Fidan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Vilnius'taki 'Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı' çerçevesinde Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda tarafından kabul edildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, "Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı" kapsamında bulunduğu Vilnius'ta Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile bir araya geldi.
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel