Hakan Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Hafter ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hafter ile Ankara'da görüştü.
Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel