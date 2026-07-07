Ankara NATO Zirvesi: İttifak'ın Geleceği Belirlenecek

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, İttifak'ın geleceğini belirleyecek bir dönüm noktasında NATO müttefiklerini ağırlamaya hazırdır. Ankara'da alınacak kararlar yalnızca acil sorunlara çözüm üretmekle kalmayacak, önümüzdeki yıllarda Avrupa-Atlantik güvenlik ortamını da şekillendirecektir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün başlayan ve yarın sona erecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin X hesabından paylaşım yaptı. Fidan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sahne Ankara'da kuruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, İttifak'ın geleceğini belirleyecek bir dönüm noktasında NATO müttefiklerini ağırlamaya hazırdır. Ankara'da alınacak kararlar yalnızca acil sorunlara çözüm üretmekle kalmayacak, önümüzdeki yıllarda Avrupa-Atlantik güvenlik ortamını da şekillendirecektir."

Kolektif savunma NATO'nun temelini oluşturmaya devam ediyor. Ancak stratejik ortam değişiyor. Tehditler çok boyutlu, daha hızlı ve daha karmaşık hale geldi. Geleneksel ölçütler artık bu gerçekliği yansıtmıyor. Artık önemli olan sonuçlardır: konuşlandırılabilir kabiliyet, sanayi kapasitesi ve harekat hazırlığı. Avrupa'nın daha güçlü bir katkı sunması hayati önem taşıyor. Ancak savunma sanayi alanındaki iş birliğindeki kısıtlamalar verimliliği azaltmakta ve müdahale süreçlerini yavaşlatmaktadır. Bu kısıtlamalar stratejik bir yük haline gelmiştir. Avrupa savunma girişimleri, NATO'nun tüm müttefiklerini kapsayıcı nitelikte olmalıdır.

Asıl mesele sadece nasıl karşılık verdiğimiz değil, aynı zamanda iş birliğini günümüzün gerçeklerini yansıtacak şekilde nasıl organize ettiğimizdir. Ankara Zirvesi, İttifak'ın yapılarını karşı karşıya olduğu dünyaya uyumlu hale getirmesinde yol gösterici olacaktır. Türkiye'nin hedefi açıktır: daha uyumlu, daha yetkin ve daha dirençli bir İttifak."

Kaynak: ANKA