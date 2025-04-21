Hakan Fidan Cezayir'de Ortak Planlama Grubu Toplantısı Yaptı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'e yaptığı resmi ziyaret kapsamında Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından Ortak Planlama Grubu Toplantısı gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın, Cezayir'e yaptığı resmi ziyaret kapsamında Cezayir Devlet ve Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre ikili görüşmenin ardından Ortak Planlama Grubu Toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Fidan, Cezayir'deki Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı'na Cezayirli mevkidaşı Attaf ile birlikte başkanlık yaptı.