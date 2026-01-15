Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bae Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliği imkanlarını görüşmek üzere Abu Dabi'de bir araya geldi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile Abu Dabi'de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile Abu Dabi'de biraraya geldi" ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği günübirlik ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, iki ülke arasında çeşitli alanlardaki iş birliğinin ve ortak çalışma imkanlarının güçlendirilmesi de ele alındı" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
