BABA ÇAKIR: BİR NEBZE İÇİMİZ SOĞUDU AMA EVLADIMIZ GERİ GELMEYECEK

Ankara'da öldürülen Hakan Çakır'ın ailesi, mahkeme kararının ardından adliye önünde duygusal açıklamalarda bulundu. Baba Şahin Çakır, 'Bir nebze içimiz soğudu ama evladımız geri gelmeyecek' derken, avukatı Umur Yıldırım da adaletin kısmen sağlandığını ifade etti.

Ankara'da öldürülen Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, karar sonrası adliye önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Çakır, "Adalet yerini buldu. Tüm gelen arkadaşlarımıza, dostlarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum. İnşallah tüm mağdur aileler için aynı şekilde sonuç çıkar. Emsal karar olur inşallah. İstediğimizi aldık ve bir nebze içimiz soğudu ama evladımız geri gelmeyecek. Diğer aileler de bu mutluluğu yaşasın istiyoruz" diye konuştu.

AVUKAT YILDIRIM: ADALET BİR NEBZE DE OLSUN SAĞLANDI

Hakan Çakır'ın ailesinin Avukatı Umur Yıldırım da "14 yaşındaki sanık T.Y.Z., suçu tamamen kabul etmişti. Aslında tek başına bu eylemi gerçekleştirdiğini söylemişti. Mahkeme buna itimat etmedi. 4 sanık da bütün suçlardan dolayı ceza aldı. Tutuklu kalmalarının devamına karar verildi. Adalet bir nebze de olsun bizim için sağlandı. Umarım bu karar istinaf ve Yargıtay'dan da geçerek kesinleşir. Bundan sonra umarım bir emsali olmaz. İçimiz bir nebze olsun soğudu. Ama bu adalet bizim için sağlanmadı. Nihayetinde Hakan öldü ve geri gelmeyecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
