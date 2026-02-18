Haberler

AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan ramazan ayı mesajı

Güncelleme:
AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu mübarek ayın sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni etti.

Aksu, mesajında, rahmet ve bereket ayı olan mübarek ramazana kavuşmanın huzurunun yaşandığını belirtti.

Manevi iklimiyle gönülleri aydınlatan bu müstesna günlerin başta kadim şehir Sivas olmak üzere aziz millete ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni eden Aksu, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı sabrın, tefekkürün ve kalpleri arındırmanın en güzel vesilesi. Bu mübarek zaman diliminin bizlere birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, umutlarımızı tazeleyen bir iklim sunmasını diliyorum. Gönüllerimizin aynı duada buluştuğu, sofralarımızın bereketlendiği bu ayın, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Tüm hemşehrilerimin ramazan ayını tebrik ediyor, tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin kabul olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA " / " + Serhat Zafer -
