HAK-SEN, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutladı

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAK-SEN), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Taksim'de kutladı. HAK-SEN heyeti, işçi kıyafetleriyle Taksim Meydanı'na gelerek Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı ve basın açıklaması yaptı. İmam kıyafeti giyen bir kişi, memurlar için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

EDDA SÖNMEZ - SİNEM NAZLI DEMİR

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAK-SEN), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Taksim'de kutladı. Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan HAK-SEN Genel Başkanı Ayhan Çivi ve berberindeki heyet, 1 Mayıs 1977 yılında hayatını kaybeden vatandaşların anısına karanfil bıraktı. İmam kıyafeti giyen bir kişi, "Enflasyon altında, artan kira fiyatları karşısında ezilen, personelinden daha düşük maaş alan memurlar ne yazık ki vefat etmiştir" diyerek gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

HAK-SEN heyeti, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak ve taleplerini sıralamak üzere, işçi kıyafetleriyle Taksim Meydanı'na gelerek Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı ve basın açıklaması yaptı. HAK-SEN Genel Başkanı Çivi'nin konuşmasının ardından imam kıyafeti giyen bir kişi, memurlar için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

"VEFAT EDECEK DURUMA GELDİK"

Heyete "Memuru nasıl bilirsiniz" diye soran sözde imam, "Yoksul biliriz" yanıtını aldı. "Allah rahmet eylesin, ruhuna el Fatiha" diyen sözde imam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enflasyon altında, artan kira fiyatları karşısında ezilen, markete gittiği zaman aldığı ürünü üç kere düşünen, çalıştırdığı personelden daha düşük maaş alan memurlar ne yazık ki vefat etmiştir. İşçilere yapılan iyileştirme, emeklilere yapılan iyileştirme, işçilere verilen ikramiye, devletin itibarını ve onurunu temsil eden devlet memurlarına yapılmayanlardan dolayı mağdur olmuş ve vefat edecek duruma gelmişizdir.

İşçiye yapılan, emekliye yapılan, esnafa yapılan, sanayiciye yapılan iyileştirmelerden mahrum bırakılmışızdır. Devlet memurlarının da bir an önce iyileştirmeyle bir nebze olsun ayağa kaldırılmasını bu anlamlı günde talep ediyoruz."