TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma

Sözleri tartışma yaratmıştı! TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma
Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti

Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
Erdoğan'dan 'Kabine'de değişiklik olacak mı?' sorusuna çarpıcı yanıt

Kabine'de değişiklik olacak mı? Erdoğan futbol tabiriyle yanıt verdi
Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor

Zincir marketler vatandaşı işte böyle kandırıyor

HAK-İŞ ve CGTL'den Filistin ve Lübnan'a Destek Açıklaması

HAK-İŞ ve CGTL'den Filistin ve Lübnan'a Destek Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Lübnan Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CGTL) Başkanı Bechara El-Asmar Filistin'e destek açıklaması yaptı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Lübnan Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CGTL) Başkanı Bechara El-Asmar Filistin'e destek açıklaması yaptı.

HAK-İŞ Genel Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Genel Başkan Arslan, CGTL ile işbirliklerinin çok eskiye dayandığını belirterek, "Hem Lübnan hem de Türkiye ortak düşman olarak siyonist katil İsrail'i ve onun arkasındaki emperyalist ABD'yi görmektedir ve bu konuda mutabakatımız var." dedi.

Filistin'le birlikte Lübnan'da da çok sayıda şehit ve yaralı bulunduğuna, İsrail'in Lübnan dışına çıkarak Suriye'de de saldırdılar yaptığına değinen Arslan, şöyle konuştu:

"Hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hem de HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bu katillerin Filistinlilere yaşattıkları katliamların Lübnan'a da yapılmış olmasından insan olarak utanç duyuyoruz. Bu utancın bütün insanlık için utanç kaynağı olduğunu, Lübnan ve Filistin'de olup bitenler bize göstermiştir. Lübnan İşçi Konfederasyonu'nun yaşadığı zor şartlara, karşılaştıkları çok sayıdaki engellere, üyelerinin uğradığı çok büyük haksızlıklara rağmen Filistin mücadelesinde bizimle bu kararlılığı ortaya koymaları gerçekten takdire şayan bir tutum bundan dolayı da konfederasyonu tebrik ediyorum."

"Türkiye her zaman yanımızda olmuştur"

CGTL Başkanı El-Asmar da Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, HAK-İŞ'e dostça ve kardeşçe destekleri için teşekkür etti.

İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin yanı sıra konfederasyonlar arasında da güçlü ilişkiler olduğunu, ülkesinin son yıllarda hem ekonomik hem de güvenlik açısından zorluklar yaşadığını aktaran El-Asmar, "Bu sıkıntıların giderilmesi için Türkiye her zaman yanımızda olmuştur." dedi.

HAK-İŞ'le önemli işler yaptıklarını, Gazze için dayanışma ve işbirliğinin devam ettirileceğini vurgulayan El-Asmar, "Filistinlilerin kendi topraklarında yaşaması gerektiğine inanıyoruz ve destekliyoruz." diye konuştu.

HAK-İŞ'e Filistin'e desteklerinden dolayı teşekkür eden El-Asmar, CGTL olarak Suriye'deki tüm sendikal hareketlerle de birlikte çalışmaya, işbirliği ve dayanışma içinde olmaya hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Kübra Ağaçyetiştiren - Güncel
img

Zamlı elektrik tarifesinin detayları belli oldu
img

Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
img

Olaylı maçın hakemi hakkında karar çıktı
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

Kazandığı para öyle böyle değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?' sorusuna yanıt

Erdoğan'dan "İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?" sorusuna yanıt
Bankalardaki mevduatlarda zamanaşımı için son tarih belli oldu

Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.