HAK-İŞ'ten Taksim'de basın açıklaması

HAK-İŞ (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu) İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk ve beraberindeki üyeler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri anmak için Kazancı Yokuşu'na geldi. Ölenlerin anısına, Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakan heyet, ardından Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na giderek çelenk bıraktı. Açıklamalarda bulunan HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, "Burası Taksim Meydanı, değerli arkadaşlar, hanımefendiler, beyefendiler; ak-İş Konfederasyonu adına hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Şunu da ifade edeyim; bugün Taksim'deyiz Hak-İş olarak. 81 ilin bütün meydanlarındayız" dedi.

'BURADA RAHMET-İ RAHMANA KAVUŞMUŞ OLAN İŞÇİ KARDEŞLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ'

HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, "Buradan tüm meydanları dolduran emekçi kardeşlerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Onları selamla, sevgiyle ve saygıyla kucaklıyorum. 1 Mayıs 1977 yılında bulunmuş olduğumuz bu alanı doldurmuş olan işçi kardeşlerimiz, maalesef ki maalesef bir kısım kirli emellere sahip olmuş olan güçler tarafından provokasyonla katledildi. Bu alanda işçilerin sorunlarını dile getirmek için toplanmış olan kalabalığın üzerine ateş açılarak, maalesef şu an bulunmuş olduğumuz Kazancı Yokuşu'na doğru yönlendirilmiş olan kalabalık, Kazancı Yokuşu'nda bizlerin fikrine göre bilerek ve istenerek konumlandırılan bir kamyonun yanında küçücük bir alandan geçmek üzere burada sıkışarak 34 kardeşimiz can verdi. Failleri aradan 49 yıl geçmesine rağmen henüz tespit edilebilmiş değil. Biz Hak-İş olarak bir an evvel buradaki katliama sebep olmuş olan faillerin gün yüzüne çıkartılmasını ve yargılanmasını, kamu vicdanında da mahküm edilmesini talep ediyoruz. Burada rahmet-i rahmana kavuşmuş olan işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu failleri de buradan lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı