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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan "Dünya Su Günü" toplantısında konuştu Açıklaması

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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Yer altı sularımızın, içecek kaynak sularımızın tamamen ticarileştirilmesi ve özel sektöre devrini önlememiz gerekiyor." dedi.

HAK-İŞ tarafından "Dünya Su Günü" etkinlikleri kapsamında "Geleceğimiz Suyumuz Kadardır" temasıyla toplantı düzenlendi. Konfederasyon genel merkezindeki toplantı, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Burada konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, konfederasyonlarının topluma ve insanlığa ait her sorunla ilgilenme ve çözüm getirme görevleri bulunduğunu ifade etti.

Suyun dünyanın en önemli nimetlerinden olduğunu belirten Arslan, bazı küresel finans kuruluşlarının suyun ticarileştirilmesine ilişkin faaliyetler yürüttüğünü, suyun özelleştirilmesi konusunda krediler verip, şirketleri öne çıkardıklarını anlattı.

Tarımsal sulamadaki su israfının kuraklığa davetiye çıkarttığına işaret eden Mahmut Arslan, böyle devam etmesi halinde gelecekte çölleşme tehlikesi ile karşı karşıya kalınacağını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin tüm kamu kurumlarıyla su konusunda seferberlik ruhuyla çalıştığını ifade eden Arslan, "Türkiye'de özellikle içme suyu konusunda, şehir suları konusunda hükümetimizden Allah razı olsun." dedi.

Sivil toplum örgütlerinin de devletin kurumlarına bu konuda destek vermesi gerektiğini belirten Arslan, "Yer altı sularımızın, içecek kaynak sularımızın tamamen ticarileştirilmesi ve özel sektöre devrini önlememiz gerekiyor. Kamu da bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yapmalı." diye konuştu.

Arslan, HAK-İŞ'in su konusunu üyesi olduğu konfederasyonlarda sürekli gündemde tuttuğunu ifade ederek, "Bu konuda yaptığımız çalışmalardan dolayı ödüller de teşekkürler de aldık ama yeterli değil. Daha başkasını yapacağız inşallah. Hem dünyada hem de ülkemizde su konusunda en önemli otoritelerden birisi HAK- İŞ konfederasyonu olacak." dedi.

Su konusunda videolar oluşturacaklarını kaydeden Mahmut Arslan, bu çalışmaları sivil toplum örgütlerinin birlikte yapması durumunda konuya ilişkin duyarlılığın daha da artacağını belirtti.

Program, Arslan'ın konuşmasının ardından suyun ticarileştirilmesine ilişkin konuşmalarla devam etti.

Kaynak: AA / Güncel

Mahmut Arslan Dünya Su Günü Güncel Haberler

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