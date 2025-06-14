HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan İsrail'e Sert Kınama

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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınayarak, bu durumun bölge barışını tehdit ettiğini ve uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İran halkına yönelik saldırıları dolayısıyla İsrail'i kınadı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırganlığının sadece İran'ı değil tüm bölgeyi hedef aldığını, uluslararası toplumun bir an önce bu pervasızlığa tepki vermesi gerektiğini belirterek, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, siyonist İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'da süregelen insanlık dışı uygulamaları ve Filistin halkına yönelik zulümleriyle bilinen İsrail'in, şimdi de İran'a saldırarak uluslararası hukuku bir kez daha hiçe saydığına dikkati çeken Arslan, İsrail'in, Filistin ve Gazze'de sürdürdüğü soykırım politikalarının ardından bu son saldırısının, bölge barışına yönelik açık bir tehdit niteliğinde olduğunu kaydetti.

Arslan, sivil yerleşim alanlarının bombalanması, kadınların ve çocukların katledilmesi, insani yardımın engellenmesi, hastane ve okulların hedef alınması gibi eylemlerin, savaş ve insanlık suçu olduğunu belirterek, "İran'a yönelik bu saldırı, sadece iki ülke arasında bir kriz değil tüm Orta Doğu'yu içine çekebilecek çok daha büyük bir çatışmanın habercisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Hiçbir ülkenin, başka bir ülkeye karşı bu şekilde gayrimeşru güç kullanma hakkına sahip olmadığını bildiren Arslan, şunları kaydetti:

"Bu saldırılar, sivilleri doğrudan hedef almakta, bölge halklarını kaosa sürüklemekte ve küresel barışı tehdit etmektedir. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları ve kamuoyunu, siyonist İsrail'in savaş suçlarını durdurmak ve işlenen insanlık suçlarını soruşturmak için acil harekete geçmeye çağırıyoruz. Vicdan sahibi tüm ülke ve kurumlar, bölgede barışı savunmak, saldırgan politikalar karşısında güçlü ve kararlı bir duruş sergilemek üzere inisiyatif almalıdır."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
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