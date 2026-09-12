Haberler

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 12 Eylül darbesinin 46. yılına ilişkin açıklama:

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Toplumun bütün kesimlerinin görüşlerinin alındığı, geniş bir toplumsal mutabakatın sağlandığı ve millet iradesinin esas alındığı yeni, bütünsel ve sivil bir anayasanın Türkiye'nin ikinci yüzyılını demokrasi, hukuk devleti ve özgürlükler temelinde taçlandıracağına inanıyoruz"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Toplumun bütün kesimlerinin görüşlerinin alındığı, geniş bir toplumsal mutabakatın sağlandığı ve millet iradesinin esas alındığı yeni, bütünsel ve sivil bir anayasanın Türkiye'nin ikinci yüzyılını demokrasi, hukuk devleti ve özgürlükler temelinde taçlandıracağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, 12 Eylül 1980 askeri darbesi başta olmak üzere millet iradesini hedef alan bütün darbeleri ve antidemokratik müdahaleleri reddettiklerini belirtti.

Darbelerle ve darbeci zihniyetle hesaplaşmanın, demokrasiyi güçlendirmenin ve demokratik hak ve özgürlükleri güvence altına almanın yolunun, güçlü bir hukuk devleti ve sivil iradeden geçtiğini ifade eden Arslan, "Demokrasilerde darbe ve antidemokratik müdahalelere yer yoktur. Cumhuriyetimizin demokrasi tarihi, millet iradesinin darbeler ve antidemokratik müdahalelerle kesintiye uğratıldığı acı tecrübelerle doludur. 12 Eylül 1980 askeri darbesi ise demokrasi tarihimizin en ağır kırılma noktalarından biri olarak hafızalarımızdaki yerini korumaktadır." değerlendirmesini yaptı.

"Sosyal adaletin güçlendirilmesini istiyoruz"

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak millet iradesini hedef alan bütün antidemokratik müdahalelere karşı çıktıklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"HAK-İŞ olarak, Türkiye'nin demokratikleşme iradesinin güçlendirilmesini, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesini, örgütlenme ve sendikal hakların evrensel standartlara ulaştırılmasını ve çalışma hayatında sosyal adaletin güçlendirilmesini istiyoruz. Toplumun bütün kesimlerinin görüşlerinin alındığı, geniş bir toplumsal mutabakatın sağlandığı ve millet iradesinin esas alındığı yeni, bütünsel ve sivil bir anayasanın Türkiye'nin ikinci yüzyılını demokrasi, hukuk devleti ve özgürlükler temelinde taçlandıracağına inanıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, demokrasi tarihimizin kara lekesi 12 Eylül askeri darbesinin 46'ncı yıl dönümünde, bütün darbeleri ve antidemokratik müdahaleleri reddediyor, darbelerle bütün yönleriyle hesaplaşılmasını, bütün darbecilerden hukuk çerçevesinde hesap sorulmasını, darbe ve darbe girişimi mimarlarının yargı önünde hesap vermesini ve bu dönemlerde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini ve darbenin izlerinin toplumsal hayattan silinmesini istiyoruz."

Kaynak: AA
'Şimşekler' suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı

Özel harekattan 11 ilde operasyon! 10 şirkete el konuldu, 64 gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstifa edip geri dönmüştü! Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...

Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...
Erdoğan görüşmesi sonrası Mansur Yavaş anketi! Çıkan sonuç çok konuşulacak

Erdoğan görüşmesi sonrası Mansur Yavaş anketi! Çok konuşulacak sonuç
Sekreter olarak işe başladığı sanayide oto tamir ustası oldu

"Kadın başına yapamazsın" diyenler şimdi ona gidiyor!

Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama geldi

Ve Oğuz Çetin'den İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama
Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi

Cumhurbaşkanının “Kapımız açık” dediği belediye başkanı kararını verdi
Vanlı Kara Haydar'la evlenmeden önce bakın ne demiş: Para benim için önemli değil

Vanlı Kara Haydar'ın eşinin para sözleri ortaya çıktı
Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı

Utandıran görüntüler