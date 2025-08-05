Haiyang Nükleer Enerji Santrali'nin 3. Ünitesindeki Modül Başarıyla Yerleştirildi

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Çin'in Shandong eyaletindeki Haiyang Nükleer Enerji Santrali'nin 3. ünitesine ait CB20 modülü, 4 Ağustos 2025'te başarılı bir şekilde kaldırılıp yerine yerleştirildi. Bu gelişme, santralin modül kurulumlarının tamamlanmasını ve ekipman devreye alma aşamasının başlamasını sağladı.

HAİYANG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Haiyang kentinde bulunan Haiyang Nükleer Enerji Santrali'nin 3. ünitesinin yer aldığı nükleer adanın CB20 modülünü kaldıran bir vinç, 4 Ağustos 2025.

CB20 modülü pazartesi günü kaldırılıp başarı şekilde yerine yerleştirildi. Böylelikle santralin 3. ünitesindeki tüm büyük modül kurulumlarının tamamlanmış ve ekipman kurulumu ile devreye alma aşaması başlamış oluyor. (Fotoğraf: Tang Ke/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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