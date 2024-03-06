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Haiti'deki Şiddet Olayları 15.000 Kişiyi Yerinden Etti

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BM insani yardım görevlileri, Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in çeşitli mahallelerinde son günlerde tırmanan şiddet olaylarının, çoğu daha önce yerlerinden olmuş 15.000 kişiyi bir kez daha yerinden ettiğini belirtti. Bu kişiler Haiti'de insani yardıma ihtiyaç duyan ve ülke nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan 5,5 milyon kişi içinde yer alıyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 6 Mart (Xinhua) -- BM insani yardım görevlileri, Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'in çeşitli mahallelerinde son günlerde tırmanan şiddet olaylarının, çoğu daha önce yerlerinden olmuş 15.000 kişiyi bir kez daha yerinden ettiğini belirtti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından Salı günü yapılan açıklamada, bu kişilerin Haiti'de insani yardıma ihtiyaç duyan ve ülke nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan 5,5 milyon kişi içinde yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Güvenlik kısıtlamalarına rağmen bölgedeki insani yardım ortaklarımız gıda, hijyen ve sağlık kitleri, şilteler, battaniyeler, çarşaflar ve lambalar sağlayarak müdahale etmeye başladı" denildi.

Açıklamaya göre, Dünya Gıda Programı ve ortakları yerlerinden edilenler için açılan üç yeni bölgede yaşayan 3.000 kişiye 5.500 sıcak yemek, Uluslararası Göç Örgütü de 300'den fazla aileye acil barınma malzemesi dağıtmaya başladı.

OCHA, " Haiti'deki insani yardım topluluğu, tüm tarafları şiddete derhal son vermeye, ihtiyaç sahiplerine güvenli erişim sağlamaya ve insan hakları ile insani norm ve standartlara saygı göstermeye çağırıyor" ifadesini kullandı.

Açıklamada, Haiti için bu yıl 674 milyon ABD doları olarak hesaplanan İnsani Yardım Planı'nın yalnızca yüzde 2,5'inin finanse edilebildiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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