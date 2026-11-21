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Haiti'de görev yapan El Salvadorlu 2 askerin, bulundukları kampta meydana gelen patlamada hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı açıklandı.

El Salvador Silahlı Kuvvetlerinin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Haiti'deki bir kampta patlama yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, patlamada 2 askerin yaşamını yitirdiği, 2 askerin de yaralandığı kaydedildi. Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dilendi.

Söz konusu patlama, yaklaşık 2 bin kişilik El Salvador birliğinin Haiti'ye konuşlandırılmasından bu yana El Salvador güçlerinin ölüm ve yaralanmayla karşılaştığı ilk olay oldu.

Haiti'de 18 Ekim'de pusuya düşürülerek kaybolan ve akıbetleri henüz bilinmeyen 4 askeri bulmak için 2 binden fazla El Salvadorlu asker görev yapıyor.

El Salvador birlikleri, bu süreçte silahlı çetelere yönelik operasyonlara ve bölgelerin yeniden kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalara da destek veriyor.

Özel kuvvetler mensuplarının da bulunduğu El Salvador birliği, Birleşmiş Milletler Haiti İstikrar Misyonu'nun (MINUSTAH) 2017'de sona ermesinden bu yana tek bir ülkenin Haiti'ye konuşlandırdığı en kalabalık askeri birlik olma özelliğini taşıyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi'nin (OHCHR) verilerine göre, uluslararası güvenlik güçlerinin varlığı nedeniyle stratejilerini değiştiren çetelerin yol açtığı şiddet olaylarında Ocak-Eylül 2026 döneminde en az 4 bin 595 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 50 kişi yaralandı.

Kaynak: AA