Haiti'de Polisin Çeteye Yönelik Operasyonda 35 Üye Öldürüldü

Haiti'de polisin çete üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda 35 çete mensubu öldü, 40 kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan habere göre, başkent Port-au- Prince'ye bağlı Pacot Mahallesi'nde geniş çaplı operasyon düzenleyen polis, çete üyeleriyle çatıştı.

Gün boyu süren çatışmalarda 35 çete üyesi öldürüldü, 40 kişi yaralandı.

Operasyonlar sırasında 2'si asker 4'ü sivil olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi.

İnsan Hakları Savunma Ulusal Ağı (RNDDH), çatışmalarda 35 kişinin öldüğünü ve 40 kişinin yaralandığını teyit ettiklerini duyurdu.

RNDDH, öldürülen çete mensuplarının "Vivre Ensemle" (Birlikte Yaşamak) isimli suç örgütü üyesi olduğunu bildirdi.

2 ayda 1086 kişi hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Haiti Özel Temsilcisi Maria Isabel Salvador, 21 Nisan'da BM Güvenlik Konseyi'nde Haiti'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, yalnızca şubat ve mart aylarında 1086 kişinin hayatını kaybettiğini, 383 kişinin yaralandığını belirterek, son iki ayda 60 binden fazla kişinin zorla yerinden edildiğini aktarmıştı.