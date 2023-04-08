Hainan Havayolları Londra ile Changsha Arasındaki Direkt Uçuşlarına Yeniden Başladı

ANONS (İngilizce): ZHANG BONİNG, Xinhua muhabiri:

" Londra'nın Heathrow Havaliman'ında yolcular, Çin'e gidecek uçağa binmek için sabırsızlıkla bekliyorlar. Hainan Havayolları, Cuma günü İngiltere'nin başkenti Londra ile Çin'in iç kesimindeki Changsha kenti arasındaki direkt uçuş hizmetine yeniden başladı."

Çin'in Hainan Havayolları'nın Londra ile Çin'in iç kesiminde yer alan Hunan eyaletinin merkezi Changsha arasındaki direkt uçuşları, Kovid-19 pandemisi nedeniyle üç yıllık bir aradan sonra Cuma günü yeniden başladı.

Kalkışa daha altı saat kala insanlar Heathrow Havalimanı'nda uçuş için kontrollerini yaptırmak için sıra olmaya başladı.

Heathrow Havalimanı'ndan Cuma günü yerel saatle 20.00'de havalanacak ilk uçak, yaklaşık 11 saat sonra Changsha'ya inecek.

Yepyeni Boeing 787 Dreamliner uçaklarıyla gerçekleştirilecek uçuşlar, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma olmak üzere haftada üç gün yapılacak.

SES (İngilizce): WU LİLİ, İngiltere Hunan Birliği Yönetim Kurulu Başkanı:

"Changsha ile Londra arasındaki uçuşların bugün yeniden başladığını görmekten çok mutluyum. Bu, özellikle siyaset, ekonomi ve eğitim açısından Çin ile İngiltere ve Hunan ile Londra arasındaki iletişim ve ilişkileri geliştirecektir."

Bu, Hainan Havayolları'nın Çin ana karası ile İngiltere arasındaki ikinci direkt uçuş rotası. Daha önce Ağustos 2022'de Beijing ile Manchester arasında direkt uçuşlar yeniden başlatılmıştı.

Hainan Havayolları, Changsha ile Londra arasındaki hattını 2018 yılında başlattı ve o zamandan bu yana 500'ün üzerinde uçuşla 70.000'den fazla yolcu taşıdı. Ancak hat, 2020'de Kovid-19 pandemisinin başlamasıyla askıya alındı.

Ağustos 2022'den bu yana Çin'in Kovid-19 müdahalesini optimize edip daha fazla seyahat kısıtlamasını kaldırmasıyla Çin ile İngiltere arasındaki bazı direkt yolcu uçuşları yeniden başlamıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Londra'dan bildiriyor. (XHTV)