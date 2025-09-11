Haham Yisroel Dovid Weiss, Siyonizmi Eleştirdi: 'İsrail Modern Antisemitizmin Ana Kaynağı'

Nutrei Karta International (NKI) isimli geleneksel Yahudi topluluğu üyesi, antisiyonist aktivist, haham Yisroel Dovid Weiss, siyonizmin sadece Yahudilik ilkelerine aykırı olmadığını, aynı zamanda Yahudi toplumunu İsrail'in Gazze ve Filistin'deki eylemleriyle ilişkilendirerek küresel çapta riske attığını söyledi.

Weiss, İstanbul'da düzenlenen "Gazze'deki Soykırıma ve Kutsal Topraklardaki Kutsal Mekanlara Tehditlere Dikkat Çekmeye Yönelik Uluslararası Yuvarlak Masa Toplantısı"nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail devleti ve liderlerinin, Gazze'de işlenen suçlar nedeniyle sıradan Yahudilerin düşmanlıkla karşı karşıya kaldığı tehlikeli bir durum yarattığını belirtti.

ABD'nin New York kentinin önde gelen siyonizm karşıtı Yahudi din insanı Weiss, "İnsanlar bu ahlaksızlığa, insanlık dışılığa ve Gazze'deki insanlara olanlara tanık oldukları için Yahudilere bakıp şöyle düşünüyorlar, 'Sen Yahudisin, bunu destekliyorsun.' Bu yüzden Yahudilere kızıyorlar. Bu yüzden Yahudilerden nefret ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Weiss, "Bundan daha antisemitik ne olabilir? Siyonistler, kendi özel ve bencil gündemleri uğruna Yahudilere karşı nefret duygusuna neden oluyorlar. Çünkü yasa dışı olan kendi devletlerini istiyorlar, dünya genelindeki Yahudiler de maalesef yanlış olan ideolojilerine dahil oluyorlar. Biz değiliz." diye konuştu.

"Siyonizm, Yahudi kimliğini yanlış temsil ediyor"

Weiss, inanç olarak Yahudilik ve siyasi ideoloji olarak siyonizmin temelde farklı olduğunu vurgulayarak, "Aslında çok basit. Yahudilik 3 binden fazla yıllık bir din. Siyonizm ise yaklaşık 140 yıl önce başlatıldı." dedi.

"Yahudiliği, Tanrı ve Tevrat yasasına bağlılık geleneği" olarak tanımlayan Weiss, Yahudiliğin, "ilahi kurtuluştan önce öldürmeyi, çalmayı ve egemenlik kurmayı yasakladığını" dile getirdi.

Weiss "Yahudilik, tapınağın 2 bin yıl önce yıkılmasından bu yana kendi egemenliğimizi kurmamızın yasak olduğunu açıkça belirtir. Bu nedenle Yahudiler 2 bin yıl boyunca kendi egemenliklerini kurmadılar. 2 bin yıl boyunca devleti kurabilecek kapasitedeydiler. Bu bizim için yasaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Siyonizmin Yahudi kimliğini yanlış temsil eden seküler milliyetçi bir hareket olduğunu belirten Weiss, "Dolayısıyla siyonizm her açıdan Yahudiliğin ne olduğunun tamamen yanlış yorumlanması, Yahudiliğin ne olduğunun tahrif edilmesidir." dedi.

İsrail'e karşı çıkan Yahudilere yönelik şiddet

Weiss, İsrail'in, Tevrat ilkelerine sadık kalan ve orduda görev yapmayı reddeden Yahudilere zulmettiği yorumunda bulunarak, "Silah taşımıyoruz. Bunlar Tevrat'a uyan Yahudiler. Vahşice dövülen yaşlı hahamlar, küçük çocuklar, kendi ülkelerinde hizmet etmeyi reddettikleri için tutuklanıyorlar. İşte bu sürekli şahit olup görebileceğiniz şey." diye konuştu.

Yahudi Haham Weiss, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşgal altındaki Filistin'de Yehud adında bir kasaba var. Yüzlerce yıl önce bir Yahudi kasabasıydı. Şimdi siyonistler mezarlıkları kazıyor ve bunu yaparken oradaki insanların kafataslarını görebilirsiniz. Binlerce Yahudi sokaklarda gösteri yapıyor ve vahşice dövülüyorlar. Dünya çapında basında bu konuda bir söz var mı? Bu ABD, Kanada veya dünyanın herhangi bir yerinde olsa antisemitizm diye bağırırlardı. Bunu cezasız yapıyorlar."

"İsrail modern antisemitizmin ana kaynağı"

Weiss, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sorulduğunda, Yahudilerin İsrail'e karşı muhalefetinin uzun süredir devam ettiğini vurgulayarak, muhalefetin sıklıkla şiddet yoluyla bastırıldığını söyledi.

Yahudi Haham, "On binlerce Yahudi, Beyaz Saray önünde Netanyahu ve İsrail devletinin Yahudiliği temsil etmediğini söylüyor. İsrail'in Kutsal Topraklar'ın hiçbir yerinde hüküm sürme hakkı yok." diye konuştu.

Gazze'deki katliamın daha geniş bir muhalefeti uyandırdığına işaret eden Weiss, dünyada yüz binlerce kişinin ayağa kalkıp "Bu katliama tanık olamayız." dediğini aktardı.

Netanyahu gibi İsrailli liderlerin Yahudi soykırımını (holokost) istismar etmesini kınayan Weiss, "Netanyahu holokost hakkında konuştuğunda, holokosta sessiz kalanlar onlardı. Hatta Nazilerle işbirliği yaptılar. Büyükbabam ve büyükannem Auschwitz'de öldürüldü. Siyonizme karşıydılar. Siyonistler, bunlar olurken sessiz kaldılar." ifadelerine yer verdi.

Weiss, "İsrail'in modern antisemitizmin ana kaynağı" olduğunu belirterek, "Onlar, tıpkı siyonist İsrail devleti gibi, Yahudilerin olabilecek en büyük düşmanı. Onlar, antisemitizmin canlı örneği, antisemitizmin ders kitabı çevirisi." ifadelerini kullandı.