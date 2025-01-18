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Hafta Sonu Hava Durumu: Kuzeydoğu'da Yağış Bekleniyor

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Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonunda yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yağış, batı, iç ve güney bölgelerde ise parçalı bulutlu hava beklediklerini duyurdu. Üç büyük şehirde ise yağış beklenmiyor.

Hafta sonu yurdun sadece Kuzey Doğusunda yağış bekleniyor

ANKARA - Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Hafta sonunda ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde yağış bekliyoruz. Batı, iç ve güney bölgelerde ise yağışsız, parçalı ve az bulutlu hava göreceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde görevli Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, İHA muhabirine yurt genelindeki hava durumuna ilişkin açıklama yaptı.

"Hafta sonunda ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde yağış bekliyoruz"

Çelik, yurdun Kuzey Doğu bölgesi hariç hafta sonunda parçalı bulutlu ve sisli bir hava ile geçireceğini belirterek, "Hafta sonunda ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde yağış bekliyoruz. Batı, iç ve güney bölgelerde ise yağışsız, parçalı ve az bulutlu hava göreceğiz" ifadesini kullandı.

"Yağışlar, kıyılarda yağmur; iç kesimlerde karla karışık olacak"

Yağışların görüleceği bölgeleri işaret eden Çelik, "Cumartesi gününe baktığımızda Orta ve Doğu Karadeniz, Ardahan çevrelerinde yağış var. Yağışlar, kıyılarda yağmur; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olacak. Pazar gününe baktığımızda ise benzer şekilde kuzey doğuda yağış var. Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağış bekliyoruz. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde yağışlar kar yağışı şeklinde görülecek" değerlendirmesinde bulundu.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de beklenilen hava durumu

Çelik, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Üç büyük şehirde hafta sonunda yağış beklemiyoruz. Üç büyük şehirde de hava az bulutlu olacak. Ankara'daki en düşük sıcaklıklar bir ve sıfır derece civarında. En yüksek sıcaklıklar 7-8 derece civarında. İstanbul'daki en düşük sıcaklıklar yine bir derece. Hafta sonunda en yüksek sıcaklık olarak da 10 derece bekliyoruz İstanbul'da. Hem cumartesi hem pazar günü için. İzmir'de ise en düşük sıcaklıklar 6-7 derecelerde, en yüksek sıcaklıklar 14-15 derece civarında olacak."

"Kar yağışı sadece doğuda rakımı yüksek yerlerde var"

Hava tahmin uzmanı Çelik, "Kar yağışı sadece ülkemizin en doğusunda rakımı yüksek olan yerlerde var. Onun dışında diğer bölgelerde ülkenin büyük kesiminde kar yağışı ve yağmur beklemiyoruz. Özellikle gece ve sabah ilk saatlerde iç kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte sis ve pusu hadisesini de hafta sonunda da göreceğiz" diye konuştu.

Hafta Sonu Hava Durumu: Kuzeydoğu'da Yağış Bekleniyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAAN TAŞKIN - Güncel
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