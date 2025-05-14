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Hafriyat Kamyonu Sürücü Kursu Aracının Üzerine Devrildi

Hafriyat Kamyonu Sürücü Kursu Aracının Üzerine Devrildi
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Sultanbeyli'de hafriyat kamyonunun sürücü kursu otomobilinin üzerine devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sultanbeyli'de hafriyat kamyonunun sürücü kursu otomobilinin üzerine devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yasin Y. hakimiyetindeki 34 EH 3469 plakalı moloz yüklü hafriyat kamyonu, Atatürk Caddesi'nden Tavukçu Yolu Caddesi'ne döndüğü sırada karşı yönde ışıklarda bekleyen Recep K. yönetimindeki 35 ASK 580 plakalı sürücü kursunun eğitim aracının üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Herhangi bir yaralananın olmadığı kazada polis ekipleri önlem aldı.

Ekiplerin, kazaya karışarak hasar oluşan araçları kaldırma çalışması sürüyor.

Öte yandan, hafriyat kamyonunun sürücü kursu otomobilinin üzerine devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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