Haberler

Kadirli'de Hafriyat Kamyonu ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kadirli'de Hafriyat Kamyonu ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü Volkan Küçükkılınç hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Akarca Yaylası'nda meydana geldi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken sürücü Küçükkılınç müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Akarca Yaylası'nda meydana geldi. A.D. yönetimindeki 80 KB 607 plakalı hafriyat kamyonu ile Volkan Küçükkılınç yönetimindeki 80 AEC 623 plakalı otomobil çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafriyat kamyonu şoförü A.D. ile otomobil sürücüsü Küçükkılınç ve yanındaki A.T., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Küçükkılınç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Volkan Küçükkılınç'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı

Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü şarkıcı Çelik balık pazarında banyo lifi sattı

Ünlü şarkıcı tezgah açtı, pazarda gören gözlerine inanamadı
Tatil için köyüne giden kadın, evinde gördüğü manzara ile şoke oldu

Tatil için köyüne gitti, başını havaya kaldırınca şoke oldu

Almanya'da alarm veren anket! Halkın yüzde 70'i orduya güvenmiyor

Ülke şokta! Anketten çıkan sonuç hükümeti kara kara düşündürecek
Tüm şehir heyecanla bekliyor! Çorum'a 20 milyon Euro'luk yıldız

Tüm şehir heyecanla bekliyor! Çorum'a 20 milyon Euro'luk yıldız
Dünyanın en büyük bankası Türkiye'de küçülmeye gitti! Şubelerini kapattı

Dünyanın en büyük bankası Türkiye'de küçülüyor! Şubelerini kapattı
Rize'de facianın eşiğinden dönüldü

Facianın eşiğinden dönüldü!
Fast food devinde iflasın faturası ağır oldu! Son restoranlar da satıldı

Dev marka sessiz sedasız çöktü! 136 restoranın tamamı tarih oldu