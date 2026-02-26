Haberler

Sivas'ta yağışlar Pusat-Özen Barajı'nda doluluğu artırdı

Sivas'ta yağışlar Pusat-Özen Barajı'nda doluluğu artırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Barajı, kış dönemindeki yağışlar ve karların erimesiyle birlikte doluluk oranında artış gösterdi. Baraj çevresindeki kuraklık döneminde ortaya çıkan eski yerleşim alanı tekrar su altında kalmaya başladı. Ayrıca, bölgede heyelan nedeniyle Hafik-Doğanşar kara yolunda aksaklıklar yaşanıyor.

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan ve şehre içme suyu sağlayan Pusat-Özen Barajı'nda, yağışlarla birlikte doluluk oranında artış gözlendi.

Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine sulama amaçlı kurulan ve 2008 yılında su tutmaya başlayan Pusat-Özen Barajı'nda, son yıllarda kuraklık, tarımsal sulama ve isale hattıyla 4 Eylül Barajı'na su takviyesi yapılması nedeniyle su seviyesi önemli ölçüde düşmüştü.

Kış dönemindeki yağışlar ve karların erimesiyle barajdaki doluluk oranında artış gözlendi.

Baraj sularının çekilmesiyle kuraklık döneminde tamamen ortaya çıkan Pusat köyünün eski yerleşim alanı, su seviyesinin yeniden yükselmesiyle tekrar sular altında kalmaya başladı.

Baraj çevresindeki yoğun kar örtüsünün erimesiyle su seviyesinin daha da artması bekleniyor.

Öte yandan, bölgedeki yoğun yağışlar nedeniyle Hafik- Doğanşar kara yolunun Özen köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kayan toprak kütleleri, yol kenarındaki istinat duvarını aşarak asfalt zemine aktı.

Bölgede küçük çaplı toprak kaymalarının sürdüğü gözlendi.

Ekipler, heyelanın meydana geldiği yolda temizlik çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Muzaffer Akyüz
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir

Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Erdoğan devreye girebilir
Rusya, İran'a neden yardım etmiyor? Putin açık açık söylemiş

Savaşa hazırlanan İran'a neden yardım etmiyor? Açık açık söylemiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler

Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi
Asker 'Geliyorlar' diyerek uyardı, gazeteci canını zor kurtardı

Asker "Geliyorlar" diyerek uyardı, gazeteci canını zor kurtardı
Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı

Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa yağdı! Halk bayram etti
Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler

Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
Halk diken üstünde! Sokakta 5 metrelik pitonlar görülmeye başladı

Halk diken üstünde! Sokakta 5 metrelik pitonlar görülmeye başladı
ABD'de deprem etkisi yaratan ihanet! Pilotun gözünün yaşına bakmadılar

ABD'de deprem etkisi yaratan ihanet! Pilotun gözünün yaşına bakmadılar