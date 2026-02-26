Sivas'ta yağışlar Pusat-Özen Barajı'nda doluluğu artırdı

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan ve şehre içme suyu sağlayan Pusat-Özen Barajı'nda, yağışlarla birlikte doluluk oranında artış gözlendi.

Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine sulama amaçlı kurulan ve 2008 yılında su tutmaya başlayan Pusat-Özen Barajı'nda, son yıllarda kuraklık, tarımsal sulama ve isale hattıyla 4 Eylül Barajı'na su takviyesi yapılması nedeniyle su seviyesi önemli ölçüde düşmüştü.

Kış dönemindeki yağışlar ve karların erimesiyle barajdaki doluluk oranında artış gözlendi.

Baraj sularının çekilmesiyle kuraklık döneminde tamamen ortaya çıkan Pusat köyünün eski yerleşim alanı, su seviyesinin yeniden yükselmesiyle tekrar sular altında kalmaya başladı.

Baraj çevresindeki yoğun kar örtüsünün erimesiyle su seviyesinin daha da artması bekleniyor.

Öte yandan, bölgedeki yoğun yağışlar nedeniyle Hafik- Doğanşar kara yolunun Özen köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kayan toprak kütleleri, yol kenarındaki istinat duvarını aşarak asfalt zemine aktı.

Bölgede küçük çaplı toprak kaymalarının sürdüğü gözlendi.

Ekipler, heyelanın meydana geldiği yolda temizlik çalışması yaptı.