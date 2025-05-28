Hafik'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Kapsamında Sergi Açıldı

Hafik'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Kapsamında Sergi Açıldı
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Hafik ilçesinde düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri çerçevesinde açılan sergide, kursiyerler el emeği eserlerini sergiledi. Açılışta kursiyerlere teşekkür eden Hafik Kaymakamı Mürüvvet Yücel, sergide dikiş, nakış, elişi ürünleri ile resimler yer aldı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

Hafik Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi organizasyonuyla düzenlenen sergide kursiyerler el emeği göz nuru eserlerini sergiledi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen serginin açılışına Hafik Kaymakamı Mürüvvet Yücel, Hafik Belediye Başkanvekili Muhammed Ali Özbek ve kursiyerler katıldı.

Yücel, yaptıkları çalışmalardan dolayı kursiyerlere teşekkür etti.

Hafik Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda düzenlenen sergide, dikiş, nakış, elişi ürünler ile karakalem ve yağlıboya resimleri yer aldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Akyüz - Güncel
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