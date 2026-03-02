Hafik'te bitki koruma ürünleri uygulama kursu düzenlendi

Sivas'ın Hafik ilçesinde tarımsal üretimin bilinçli yapılması amacıyla çiftçilere yönelik bitki koruma ürünleri uygulama kursu gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları tarafından Mustafa Fatma Ayan Cami Toplantı Salonu'nda verilen kursa 310 çiftçi katıldı.

Ziraat mühendisleri Vedat Temirkaynak ve Cihangir Bölücek, bitki koruma ürünlerinin teknik detaylarını üreticilerle paylaştı.

Eğitimde, özellikle dijital takip sistemi olan B-Reçete uygulaması, ilaçların reçeteli kullanımı, ilaçların etken maddeleri ile güvenli uygulama yöntemleri hakkında sunumlar yapıldı.

Üretici kayıt defteri tutulması ve yasal mevzuat konularında bilgilendirilen çiftçilere, hatalı ilaçlamanın önüne geçilmesi için dikkat edecekleri hususlar da aktarıldı.

Eğitim programı, güvenli gıda arzı için kritik öneme sahip kayıt işlemlerinin anlatılmasının ardından sona erdi.