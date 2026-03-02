Haberler

Hafik'te bitki koruma ürünleri uygulama kursu düzenlendi

Hafik'te bitki koruma ürünleri uygulama kursu düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Hafik ilçesinde 310 çiftçiye yönelik bitki koruma ürünleri uygulama kursu düzenlendi. Kurs, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirildi ve dijital takip sistemi ile güvenli uygulama yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde tarımsal üretimin bilinçli yapılması amacıyla çiftçilere yönelik bitki koruma ürünleri uygulama kursu gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları tarafından Mustafa Fatma Ayan Cami Toplantı Salonu'nda verilen kursa 310 çiftçi katıldı.

Ziraat mühendisleri Vedat Temirkaynak ve Cihangir Bölücek, bitki koruma ürünlerinin teknik detaylarını üreticilerle paylaştı.

Eğitimde, özellikle dijital takip sistemi olan B-Reçete uygulaması, ilaçların reçeteli kullanımı, ilaçların etken maddeleri ile güvenli uygulama yöntemleri hakkında sunumlar yapıldı.

Üretici kayıt defteri tutulması ve yasal mevzuat konularında bilgilendirilen çiftçilere, hatalı ilaçlamanın önüne geçilmesi için dikkat edecekleri hususlar da aktarıldı.

Eğitim programı, güvenli gıda arzı için kritik öneme sahip kayıt işlemlerinin anlatılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Muzaffer Akyüz
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

İran: Netanyahu'nun ofisini vurduk, akıbeti meçhul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor

Emekli CIA görevlisinden olay sözler: Bu savaşı kazanmamız imkansız
Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak

Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
İranlı kızlar Hamaney'in ölümünün ardından 'Trump dansı' akımı başlattı

Rejim destekçileri görmesin
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı

Ateş çemberinde mahsur kaldılar
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor

Emekli CIA görevlisinden olay sözler: Bu savaşı kazanmamız imkansız
Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam

Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam
Eşini ve iki kızını öldüren polis hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Eşini ve iki kızını öldüren polisten akılalmaz savunma